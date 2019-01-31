Обнаружена еще одна крупнейшая в истории база ворованных данных

В сети распространилась обширная база ворованных данных, составленная из 2,2 миллиарда уникальных логинов и паролей пользователей. Об этом со ссылкой на немецкий новостной портал Heise сообщает Wired.

По мнению специалистов, база составлена из различных массивов данных, полученных хакерами в последние годы. Среди основных источников они назвали утечки из хранилищ Yahoo, LinkedIn и Dropbox.

Сотрудник Института имени Хассо Платтнера в Германии Дэвид Джагер (David Jaeger) предположил, что некоторые части массива могли быть получены с помощью автоматического взлома небольших и малоизвестных сайтов. Это означает, что часть паролей была опубликована впервые.

Массив получил название Collection #2-5. За несколько дней он был загружен более тысячи раз.

«Это самая большая коллекция взломанных данных, которую мы когда-либо видели», — уточнил исследователь в области кибербезопасности Крис Роуланд (Chris Rouland). Он уверен, что колоссальные объемы информации могут стать инструментом для начинающих хакеров.

В январе IT-эксперт Трой Хант (Troy Hunt) рассказал о публикации крупнейшей на тот момент базы электронных адресов и паролей. Она получила имя Collection #1. Массив содержал 773 миллиона адресов.

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