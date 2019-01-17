Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных

Эксперт в области информационной безопасности Трой Хант (Troy Hunt) сообщил о сливе крупной базы адресов электронной почты и паролей. Свое расследование он опубликовал на личном сайте.

Массив данных под названием Collection #1 содержит 12 тысяч файлов общим весом 87 гигабайт. Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.

Эксперт уточнил, что в базу попали почти 773 миллиона адресов электронной почты и более 21 миллиона уникальных паролей. Хант считает, что этот массив собран из информации, полученной ранее в ходе различных взломов.

Эксперт предположил, что база была создана для взлома профилей пользователей на различных порталах. Хант уточнил, что сам стал жертвой хакеров. Он обнаружил в базе свои пароли и адреса почты, которые использовал несколько лет назад. Специалист предложил всем желающим проверить, стали ли они объектом нового хакерского слива, с помощью специального сервиса Have I Been Pwned.

Ранее стало известно, что личные данные 52,5 миллиона пользователей Google оказались под угрозой. Причиной проблем стала уязвимость в защите Google+.

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