Хакеры «взломали» любимый порносайт россиян и обогатились

Пользователи сети стали жертвами шантажистов, которые угрожали распространить в сети их секс-видео и личные данные. Об этом сообщает BleepingComputer.

Мошенники разослали адресатам письма, в которых рассказали о взломе популярного порноресурса Xvideos. По их словам, они записали «развлечения» жертвы по время просмотра роликов на веб-камеру, и готовы разослать видео всем друзьям и знакомым пользователя. Чтобы запугать юзера, злоумышленники упоминали в посланиях старый пароль жертвы.

Удаление якобы существующего видео хакеры оценили в 969 долларов (более 63,5 тысячи рублей) в биткоинах. Сообщается, что криптокошелек, указанный в письмах, используется с января 2019 года. На счету находится несколько тысяч долларов.

Эксперты заявляют, что все подобные письма являются фейковыми. Они предупреждают, что некоторые из них могут содержать фальшивые ссылки на «видеофрагменты», которые будут загружать на компьютер вирусы. Специалисты предполагают, что такие виды мошенничества прекратятся нескоро: при минимальных затратах на спам-рассылку, хакеры зачастую получают огромные деньги.

В декабре 2018 года порноресурс Xvideos был признан самым популярным среди россиян. Сообщалось, что 11 процентов совершеннолетних жителей страны посещают сайты для взрослых хотя бы раз в месяц.

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