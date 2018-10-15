Лжеврачи излечили доверчивых пенсионеров от несуществующих болезней

Оперативники и следователи УМВД России по Липецку при участии Росгвардии пресекли работу двух организаций, оказывавших псевдомедицинские услуги населению. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточняется, что клиентами центров были преимущественно пенсионеры, которых приглашали на бесплатную диагностику организма. После манипуляций на фитнес-тренажерах им ставили ложные диагнозы и убеждали в необходимости срочно взять кредит на дорогостоящее «лечение».

Лжеклиники работали с начала года, за это время жертвами мошенников стали не менее ста человек, ущерб составил около миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК («Мошенничество»). Один из подозреваемых был задержан, суд отпустил его под залог.

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