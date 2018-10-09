Обвиняемый в краже миллионов у футболистов отрастил бороду и прятался 4 года

В Москве арестован Илья Бударин, бывший председатель правления и совладелец банка «Замоскворецкий», где хранила свои миллионы половина бывших игроков сборной России по футболу. Об этом во вторник, 9 октября, пишет газета «Коммерсантъ».

Банкира задержали случайно. Сотрудник дорожной полиции за незначительное нарушение остановил Mercedes и, проверив документы у водителя, пробил его по разыскным базам. Выяснилось, что находящийся за рулем Илья Бударин четыре года находится в федеральном розыске за мошенничество в особо крупном размере.

За это время он отрастил окладистую бороду и взял новое имя — Аум Параманувич Пуруша, но пользовался водительскими правами на свое прежнее имя, что его подвело.

Где именно скрывался банкир, остается загадкой. Сам он говорит, что жил в поселке хладокомбината, а адрес не помнит.

Бударину (Пуруше) предъявлено обвинение в растрате средств банка.

По версии следствия, незадолго до краха своей кредитной организации он с 15 февраля 2013 года по 31 марта 2014 года выдавал займы по фиктивным документам, а средства присваивал. Позже выяснилось, что клиентами небольшого банка были известные футболисты Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев. Суммарный ущерб, нанесенный им, превышает 12 миллионов долларов.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Замоскворецкий» в июне 2014 года, а МВД возбудило уголовные дела против его руководства за хищение средств вкладчиков на сумму 2,5 миллиарда рублей.

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