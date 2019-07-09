Безрассудный поступок участницы реалити-шоу поставил ее под угрозу тюрьмы

Южнокорейской актрисе Ли Йеоль-еум (Lee Yeol-eum) грозит несколько лет заключения в тюрьме Таиланда после ее поступка в эфире реалити-шоу. Об этом пишет News.com.au.

В одной из серий популярной в Южной Корее передачи Law of the Jungle («Закон джунглей»), которая вышла в эфир 30 июня 2019 года, актриса отправилась в национальный парк Таиланда Hat Chao Mai. Там она нырнула на дно и выловила два огромных моллюска, затем подбросила их в воздух и закричала: «Я их поймала!»

Выяснилось, что моллюски принадлежат к виду, которому грозит вымирание, они находятся под защитой государства. Выловив их, Йеоль-еум нарушила и закон национального парка, и закон об охране дикой природы. Теперь ей грозит от четырех до пяти лет заключения в тюрьме и штраф в размере 20 тысяч бат (примерно 41 тысяча рублей).

Компания, снимающая реалити-шоу, извинилась за действия участницы и пообещала в будущем быть более внимательными к местному законодательству. Однако директор национального парка заявил, что не будет отзывать обвинения, даже несмотря на извинения представителей передачи.

Сама актриса пока никак не прокомментировала ситуацию. По словам директора, полиция сможет найти ее, даже если она уже не находится на территории Таиланда.

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