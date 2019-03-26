Астронавток засмеяли за невыход в космос из-за неподходящего скафандра

Решение американского космического агентства НАСА отменить выход в космос двух американских астронавток — Энн Макклейн и Кристины Кох — спровоцировало поток сексистских шуток в интернете. Пользователей соцсетей рассмешил тот факт, что перемены в процедуре произошли из-за того, что для астронавток не нашлось подходящего скафандра.

— Си Си Кепфел (@cckepfel) 26 марта 2019, 07:25

Как сообщается на сайте НАСА, первоначально планировалось, что 29 марта выход в космос будут проводить только женщины, однако Макклейн заявила, что нагрудная часть скафандра ей слегка жмет, а замену до даты полета осуществить не удастся. В результате 29 марта аккумуляторы солнечных батарей МКС Кох заменит на пару с астронавтом Ником Хейгом.

Макклейн уже выходила в открытый космос. В НАСА объяснили, что пока женщинам-астронавтам нужно будет делить одну и ту же нагрудную секцию. Следующий выход астронавтки запланирован на 8 апреля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!