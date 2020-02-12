«Шерстяной волчара с мощными лапищами» из популярного мема оказался самкой

Журнал National Geographic опубликовал в Instagram фотографию идущей по снегу стаи волков и рассказал историю снимка, снятого несколько лет назад и быстро ставшего популярным мемом. Пользователи сети с удивлением обнаружили, что предводителем животных оказалась самка.

Снимок был сделан фотографом Аароном Хьюи (Aaron Huey) в национальном парке Денали на Аляске. Он наблюдал за стаей три дня и застал момент, когда волчица вела потомство по заснеженному полю к новым территориям для охоты. По словам фотографа, ему повезло с композицией, так как в других частях парка снега было не так много. В объектив животные попали после того, как съели лося.

Многие пользователи удивились тому, что предводителем стаи была самка. В русскоязычной версии мема, основанного на фотографии, вожаком выступал волк и говорил: «Я шерстяной волчара, боже, как я хорош, как мощны мои лапищи!» Некоторые пользователи Twitter, узнав о том, что «шерстяной волчара» на самом деле был самкой, предложили новое прочтение старого мема.

Ранее в сети превратили в мем выступление Шакиры на Супербоуле, во время которого певица повернулась к камере и подвигала языком, сопроводив это серией высоких звуков. Фрагмент шоу разошелся по сети, а комментаторы пофантазировали о том, что мог значить жест певицы.

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