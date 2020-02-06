Мемы с Гитлером стали доказательством в украинском суде

На прошедшем 5 февраля заседании Печерского суда Киева по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета прокурор демонстрировал мемы с Адольфом Гитлером, пишет «Украинская правда».

Изображения, по мнению гособвинителя, должны были подтвердить националистические взгляды одного из подозреваемых по этому делу — музыканта и сотрудника пресс-службы Сил специальных операций Минобороны Украины Андрея Антоненко. На одной из картинок фюрер Великогерманского рейха в образе Санта-Клауса стучит в заиндевевшее окно, на другой изображен Дед Мороз в черной шубе, с нацистской нарукавной повязкой и свастикой на красном мешке. Фотожабы были опубликованы на странице Антоненко в Facebook. Аналогичным образом прокурор пытался доказать приверженность к национализму и других фигурантов дела — военных медиков Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

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«Зал ржал как стадо лошадей», — написал в Facebook журналист издания «Тиждень» Станислав Козлюк.

По итогам заседания Антоненко и Кузьменко продлили срок ареста на два месяца, Дугарь оставили под ночным домашним арестом — с 20:00 до 07:00 ей необходимо находиться в воинской части, пишет «Тиждень».

Пятеро подозреваемых по делу об убийстве Шеремета — Антоненко, Кузьменко, Дугарь, а также супруги Владислав и Инна Грищенко — были задержаны в декабре прошлого года. По версии следствия, Антоненко является организатором преступления, Кузьменко закладывала бомбу под автомобиль журналиста, а Дугарь фотографировала наружные камеры наблюдения. Заказчик убийства неизвестен, но президент Украины Владимир Зеленский лично поставил силовикам задачу выяснить это.

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