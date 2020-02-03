Шакира подвигала языком на камеру и стала мемом

Колумбийская певица арабского происхождения Шакира высунула язык во время музыкального шоу в перерыве Супербоула — решающей игре Национальной футбольной лиги американского футбола. Момент попал в эфир, породил множество шуток в соцсетях и стал мемом. Видео опубликовано на YouTube.

Певица повернулась к камере и подвигала языком, сопроводив это серией высоких звуков, похожих на трель.

Пользователи соцсетей превратили фрагмент в гифку и пофантазировали, что мог значить жест певицы. Микроблогер с ником shesvinyl предположил, что так выглядят индейки перед Днем благодарения. «Вы стонать боитесь на публике, а глядите, что сделала Шакира прямо на Супербоуле», — заметила rach_revello. «Бабы боятся нормально есть перед своим любимым. А я вот облизываю тарелку дочиста теми же движениями, что и Шакира», — пошутила vickto_willy.

Некоторые юзеры вспомнили персонажа мультсериала про Спанч Боба, который делал похожие движения языком, когда охотился на медуз.

Другие сравнили ее поступок с действиями козы на одном из популярных в сети видео. TommySledge поблагодарил Шакиру за то, что она подарила ему новый сигнал для будильника.

Американское издание Mashable уточняет, что движения языком, подобные тем, что совершила Шакира, являются элементом праздничного пения в арабских странах, и таким образом певица выразила радость от выступления.

Шакира — певица, танцовщица, хореограф и модель. Известна как наиболее успешная латиноамериканская артистка, добившаяся успеха в 2000-х и на испаноязычном, и на англоязычном музыкальных рынках. Интересуется музыкой латиноамериканского и арабского направлений, в хореографии использует арабские движения и танцы. Замужем за испанским футболистом Жераром Пике, они состоят в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей.

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