Козловский заблокировал подписчицу за мем «Данила, ты что, крэйзи?»

Актер Данила Козловский заблокировал подписчицу в социальной сети Instagram после того, как в комментариях под одним из его постов она написала фразу из юмористического шоу «Даешь молодежь!». Об этом девушка сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Пользовательница рассказала, что под фотографией актера опубликовала комментарий «О май гадбл, Данила, ты что, крейзи?». Подписчики девушки поддержали ее и атаковали Instagram Козловского старым мемом.

В декабре фразы «О май гад, Данила, ты что, крейзи?», «о май гадбл», «ухахахабл» из шоу «Даешь молодежь!» вновь стали популярны в интернете. Пользователи сети начали распространять мемы с главными героями шоу — Фоксом и Германом Шереметьевым, роли которых исполняли Андрей Бурковский и Михаил Башкатов. Их герои манерничали, регулярно использовали англицизмы и исковерканные на иностранный манер слова русского языка.

Скетч-шоу «Даешь молодежь!» выходило на канале СТС до 2013 года.

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