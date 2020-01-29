Ставший героем мемов российский депутат проспал голосование

Депутат городской думы Кирова Павел Валенчук, который в июле прошлого года стал героем мемов в сети, заснул во время голосования за отставку главы администрации Кирова на заседании. Соответствующее видео, смонтированное местным изданием KirovPress, появилось на YouTube.

Уточняется, что Валенчук был единственным депутатом, который не принял участие в голосовании. На кадрах видно, как он спит, сидя в кресле.

Паблик «Борщ» опубликовал мем с фотографиями Валенчука 11 июля 2019 года. В нем авторы сообщали, что он — депутат городской думы и сын депутата Госдумы Олега Валенчука, а также призвали записываться к нему «на бровки и ноготочки».

Валенчук написал заявление в полицию об оскорблении представителя власти и клевете из-за мема. После этого администраторы принесли извинения депутату. По их словам, выяснилось, что «на ноготочки и бровки к нему не записываются».

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