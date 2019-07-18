Российский депутат простил обидчиков за «бровки и ноготочки» и забрал заявление

Депутат городской думы Кирова Павел Валенчук забрал из полиции заявление, которое написал на администрацию паблика «Борщ» за пост с его фотографиями. Об этом сообщается на странице депутата во «ВКонтакте».

Ранее в паблике опубликовали картинку с фотографиями Валенчука и написали, что он депутат городской думы и сын депутата Госдумы Олега Валенчука. Кроме того, авторы поста призвали записываться к нему «на бровки и ноготочки».

После этого Павел Валенчук написал на администрацию паблика заявление в полицию. Он посчитал публикацию с его фотографиями оскорблением и клеветой.

«Мы приносим свои извинения Павлу за недостоверную информацию. Как выяснилось, на ноготочки к нему не записываются», — заявили администраторы страницы.

На сайте кировской городской думы сообщается, что Павел Валенчук занимает пост депутата с сентября 2018 года. Также отмечается, что он беспартийный и не женат.

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