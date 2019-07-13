Российский депутат настоял на покаянии авторов мема с его участием

Депутат городской думы Кирова 23-летний Павел Валенчук заявил радиостанции «Говорит Москва», что будет требовать извинений от администрации паблика «Борщ» за мем с его участием.

Чиновник отметил, что продолжит отстаивать свою позицию и не заберет заявление, поданное ранее в полицию.

«Только извинения! Я не добиваюсь унижения личности, не хочу, чтобы люди продолжали это вновь и вновь без обоснований негативить», — подчеркнул Валенчук.

Паблик «Борщ» опубликовал мем с фотографиями Валенчука 11 июля. В нем авторы сообщали, что он — депутат городской думы и сын депутата Госдумы Олега Валенчука, а также призвали записываться к нему «на бровки и ноготочки».

Валенчук написал заявление в полицию об оскорблении представителя власти и клевете из-за мема. После этого администраторы принесли извинения депутату. По их словам, выяснилось, что «на ноготочки и бровки к нему не записываются».

Глава Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов особо выделил случай с кировским депутатом. По словам главы СПЧ, там вообще ничего нет, кроме легкой усмешки.

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