Глава СПЧ отреагировал на жалобу депутата на мем

Публикация в социальной сети «ВКонтакте», на которую пожаловался в полицию депутат городской думы Кирова Павел Валенчук, не содержит признаков какого-либо правонарушения. Об этом заявил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, передает РАПСИ.

По мнению Федотова, в меме нет ничего, кроме легкой усмешки. «Надеюсь, в полиции сумеют разобраться и правильно квалифицировать данный случай», — добавил он.

Кроме того, глава СПЧ напомнил, что пленум Верховного суда еще в 2010 году разъяснил, что юмористический и сатирический жанр допускает большую свободу преувеличений и даже провокаций при условии, что общество не вводится в заблуждение относительно фактической стороны дела.

Валенчук подал заявление в полицию с требование привлечь к ответственности администраторов паблика «Борщ» во «ВКонтакте» и владельца одноименного аккаунта в Instagram из-за публикации мема с использованием его фотографии. Депутат счел это оскорблением представителя власти и клеветой.

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