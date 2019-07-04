Россия
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Шойгу рассказал о состоянии АС-31 «Лошарик»
Том Холланд поддержал идею сделать Человека-паука гомосексуалом
Президент Молдавии решил взяться за Приднестровье
Турция потребовала от России одернуть Сирию
Турист вывалился из окна и погиб в попытке сделать селфи
Завод по производству заменителей грудного молока построят в Подмосковье
Бывшие участники популярного реалити-шоу рассказали о произволе продюсеров
Команда Зеленского засекретила информацию о газовых переговорах с Россией
Британия подтвердила попытку самоубийства внука Назарбаева
Новости партнеров

Дети репрессированных потребуют вернуть им жилье в Конституционном суде

Перейти в «Мою Ленту»

Конституционный суд России принял к рассмотрению жалобы от трех женщин — детей жертв сталинских репрессий — на фактическое неисполнение региональными властями действующего закона о реабилитации, сообщает «Коммерсантъ».

По словам Григория Вайпана, руководителя судебной практики Института права и публичной политики, представляющего интересы детей репрессированных, «принципиальный момент в том, что госорганы годами замалчивали существование проблемы с компенсацией жилья репрессированным». Так, отметил юрист, за право вернуться домой годами приходилось биться «немолодым уже людям».

Вайпан добавил, что он ожидает отзывов от Мосгордумы, мэрии Москвы, Госдумы, Совета федерации и президента России. «Мы изучим их мнение и, вероятно, представим дополнительные доводы суду», — заключил он.

Издание также отмечает, что председатель Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов направил председателю Конституционного суда Валерию Зорькину письмо с призывом «восстановить справедливость» в отношении репрессированных, поскольку «число таких лиц постоянно и необратимо сокращается».

В пресс-службе суда изданию сообщили, что жалоба будет рассматриваться в публичном порядке, судьей-докладчиком назначена Лариса Красавчикова. Кроме того, из-за сезона отпусков дело будет рассмотрено, скорее всего, в осеннюю сессию.

Ранее стало известно, что Алисе Мейсснер, Евгении Шашевой и Елизавете Михайловой, родители которых были сосланы из Москвы в 1937, 1941 и 1947 годах, не дают возможности вернуться. Согласно действующему порядку, они должны зарегистрироваться в столице, а затем встать в общую очередь на получение жилья. Президентская комиссия по реабилитации, по данным издания, призвала депутатов Госдумы принять законопроект о выделении квартир таким людям вне очереди из-за их преклонного возраста. Однако правительство эту инициативу не поддержало из экономических соображений. В связи с этим женщины направили в Конституционный суд России три жалобы о неисполнении закона о реабилитации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Предыстория: Дети сосланных Сталиным москвичей потребовали вернуть им столичное жилье
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
КС решит квартирный вопрос репрессированных
Дети сосланных Сталиным москвичей потребовали вернуть им столичное жилье
Ученым закрыли доступ к рассекреченному делу адмирала Колчака
Другие материалы рубрики
Россия00:02 3 июля

Верните мой 1996-й

Что вы помните о самых ярких выборах в истории России
15:03 3 июля

Россия официально приостановила ракетный договор

09:40Сегодня

Шойгу назвал причину аварии на «Лошарике»

20:58 2 июля

В России зарегистрировали резкое сокращение населения

Россия00:0424 мая

«Циничный, двуличный, апатичный»

Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
08:56Сегодня

Россияне высказали отношение к поцелуям между мужчинами

00:39Сегодня

Санкт-Петербург затопило

08:23Сегодня

Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи

Россия00:0530 июня

«Лабиринт, в котором царил хаос»

Черкизовский рынок закрыли 10 лет назад. Здесь открывали публичные дома и ели собак
21:40 3 июля

Дамбу в затопленном Тулуне связали с замгубернатора Иркутской области

15:02 3 июля

Кузбасские партизаны призвали сжигать технику угольных компаний

06:21Сегодня

Путин рассказал о планах после президентского срока

Россия
Шойгу назвал причину аварии на подлодке ВМФ
Что привело к гибели 14 российских офицеров-подводников на «Лошарике»
Восстановлена картина аварии на секретной подлодке
Что известно о пожаре, в котором погибли 14 офицеров-подводников
Стали известны имена погибших на «Лошарике» подводников
Кто служил на секретной российской подлодке
При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ погибли 14 моряков
Подводники сумели потушить огонь, но отравились дымом
Шойгу назвал причину аварии на «Лошарике»
Дети репрессированных потребуют вернуть им жилье в Конституционном суде
Россияне высказали отношение к поцелуям между мужчинами
Все материалы
Мир
«Запад закрывает глаза на крупнейший геноцид современности»
 
Суд отказал Трампу в бюджетном миллиарде на стену
«Русских хотели подавить и уничтожить»
 
Пожар уничтожил 40 тысяч бочек бурбона
Эрдоган обозвал США грабителем
В ОАЭ похоронили погибшего на нарковечеринке принца
Трамп яростно пригрозил Ирану
Все материалы
Бывший СССР
Торжество несогласных
Русский мэр Риги сбежал из Латвии. На родине за ним охотятся следователи и враги
Зеленский решил наказать Климкина из-за украинских моряков
В ответ глава МИД покинул пост и призвал сторонников объединяться
Команда Зеленского засекретила информацию о газовых переговорах с Россией
На Украине призвали отделять мат от «вкусной украинской брани»
Порошенко обрадовался снятию с выборов «сепаратистов»
«Нафтогаз» приготовился к честным переговорам с Россией
Порошенко призвал украинцев на акции протеста
Все материалы
Экономика
Зеленый рай
Эти страны строят гигантские теплицы и сажают деревья. Экогорода принесут им миллиарды
Реальная виртуальность
Предприниматель из Ижевска — о том, как сделать жизнь интереснее с помощью очков
«70 процентов профессий исчезнут в следующие 10 лет»
Как вырастить Стива Джобса и победить бедность в России? Отвечает ведущий экономист Европы
«Роснефть» привлекла сюрвейеров для усиления контроля за нефтью в трубопроводах
Россия начнет покупать газ за рубежом
Открыт новый участок трассы Москва — Санкт-Петербург
Назван лучший растворимый кофе
Все материалы
Силовые структуры
Хорошо сидят
Икра, текила и личный бассейн: как шикуют в российских колониях богатые заключенные
«Я тебе колено прострелю, если будешь ругаться»
Курсанты ФСИН решили убить однокурсницу. На нее напали ради денег и подпольного бизнеса
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Убийство бывшего лидера уральских киргизов в Екатеринбурге попало на видео
Осужденные в России боевики решили воспользоваться амнистией Башара Асада
Серийного отравителя газировкой поймали в Москве
Его жертвами стали 20 человек. Он травил и грабил людей под носом у полиции
Российские чиновники купили несуществующую систему за треть миллиарда рублей
Все материалы
Наука и техника
Тайна «Лошарика»
Что известно о секретной атомной подлодке, на которой погибли 14 моряков
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
«Смертная агония была долгой и мучительной»
Как порка женщин и расстрел мужчин опозорили царскую Россию на весь мир
Найдены следы древнейшего убийства в истории человечества
Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны
В России захотели наказывать за продажу гаджетов без российского ПО
Россия испытала высотный псевдоспутник
Все материалы
Спорт
«Все думали, что ему просто не везет»
Этого футболиста считали восходящей звездой, хотя он не умел играть. Как он всех обманул?
Уральский Халк получил работу после ухода из UFC
Фрэнк Лэмпард возглавил «Челси»
Падение Овечкина с вейкборда назвали лучшим видео дня
Грузинский регбист объяснился за акцию в поддержку протестующих в Тбилиси
Преемник Роналду обошел Роналду
Семин рассказал о полезном для здоровья алкоголе
Все материалы
Культура
Фрагмент картины «Офелия»Багровые реки
Средневековые жестокости и античные безобразия глазами писателей
Странные дела, жара, июль
Лесбийская тюрьма, убийство Николая II и дворецкий Бэтмена — главные сериалы месяца
Ким ПетрасГлавная музыка месяца
Икона трансгендеров, Том Йорк с топором и южный рэп
Темнокожая Русалочка разделила фанатов Disney
Том Холланд поддержал идею сделать Человека-паука гомосексуалом
«Любое творчество недалеко от саморазрушения»
Лидер The Retuses о Есенине, страхах и депрессии
В американском сериале «Последние цари» о досоветской России показали мавзолей
Все материалы
Интернет и СМИ
«Нет будущего»
Предчувствие глобальной катастрофы на снимках лучших фотографов прошлого и настоящего
«Позор вам всем, слабые людишки»
Известный блогер назвался антихристом и покончил с собой. Его свел с ума YouTube
«Все он гонит, он — шоумен»
Переживший кому Алибасов пустился во все тяжкие. На телевидении из него сделали посмешище
Телеведущая рассказала о чудесном спасении от смертельного заболевания
Жена раскрыла побег мужа-тракториста к трансгендеру с помощью соцсетей
Обнаружена использующая опасную уязвимость в Windows программа-вымогатель
«Википедия» признала Крым российским
Все материалы
Ценности
Корабли для оргий и налог с проституток
Как жил самый беспощадный император Древнего Рима Калигула
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Ким Кардашьян отсудила миллионы долларов за использование ее образа
Ким Кардашьян вновь вышла в свет в полупрозрачной одежде
Золовка попыталась перещеголять невесту и прослыла нелепой в соцсетях
Самая молодая миллиардерша в мире похвасталась машиной за 450 тысяч долларов
Все материалы
Путешествия
«Пробуй все, это бесплатно!»
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Люди из гробов
Обратная сторона одного из самых дорогих городов мира
«Летальные случаи — не редкость»
Как россиянин добрался на деревянном велосипеде до ЮАР и преодолел себя
В Италии проснулся вулкан и загнал туристов в море
Турист вывалился из окна и погиб в попытке сделать селфи
Россиянка отказалась сидеть с чернокожей в самолете и разъярила пользователей
Самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за «бога» на борту
Все материалы
Из жизни
Среди отбросов и могил
Этот город умирает без еды, денег и лекарств. Чтобы выжить, приходится грабить мертвецов
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
«Австрия — это улучшенная версия СССР»
История москвички, перебравшейся в Вену
Привычка спать голым спасла мужчину от смерти
Мужчина согласился съесть живого геккона и умер через десять дней
Мужчина гулял по пляжу и случайно нашел зуб огромной доисторической акулы
Покойник ожил на похоронах и удивил родственников
Все материалы
Первый тест обновленного VW Passat
Выясняем, что изменилось в восьмом поколении легендарной модели после рестайлинга
Памяти Ли Якокки
Избранное на Моторе: семь подвигов главного автомобильного менеджера Америки
Тест-драйв: G-Class теперь с дизелем!
Отмечаем сорокалетие «Геландевагена» тестом самой мощной версии на тяжелом топливе
Что купить за три миллиона?
Дерзкий спортседан, комфортный «членовоз» или большой кроссовер?
Volkswagen решил побить 20-летний рекорд Гудвуда
Представлена обновленная Opel Astra
У Lexus LS появилась «коллекционная» версия
Все материалы
Дом
Возвели в квадрат
Почему рост цен на жилье в России признали неизбежным
Высокий сезон
В России вступают в силу новые правила продажи жилья. Подорожает все
Культурный слой
Сотни домов по всей Европе напоминают СССР. Эти люди видят в них особую красоту
Главный тренер «Локомотива» похвалился недвижимостью за рубежом
Соседство с должниками за ЖКХ оказалось опасным
В Москве нашли быстро дорожающий вид жилья
За МКАД заметили признаки появления гетто
Все материалы