Дети репрессированных потребуют вернуть им жилье в Конституционном суде

Конституционный суд России принял к рассмотрению жалобы от трех женщин — детей жертв сталинских репрессий — на фактическое неисполнение региональными властями действующего закона о реабилитации, сообщает «Коммерсантъ».

По словам Григория Вайпана, руководителя судебной практики Института права и публичной политики, представляющего интересы детей репрессированных, «принципиальный момент в том, что госорганы годами замалчивали существование проблемы с компенсацией жилья репрессированным». Так, отметил юрист, за право вернуться домой годами приходилось биться «немолодым уже людям».

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Вайпан добавил, что он ожидает отзывов от Мосгордумы, мэрии Москвы, Госдумы, Совета федерации и президента России. «Мы изучим их мнение и, вероятно, представим дополнительные доводы суду», — заключил он.

Издание также отмечает, что председатель Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов направил председателю Конституционного суда Валерию Зорькину письмо с призывом «восстановить справедливость» в отношении репрессированных, поскольку «число таких лиц постоянно и необратимо сокращается».

В пресс-службе суда изданию сообщили, что жалоба будет рассматриваться в публичном порядке, судьей-докладчиком назначена Лариса Красавчикова. Кроме того, из-за сезона отпусков дело будет рассмотрено, скорее всего, в осеннюю сессию.

Ранее стало известно, что Алисе Мейсснер, Евгении Шашевой и Елизавете Михайловой, родители которых были сосланы из Москвы в 1937, 1941 и 1947 годах, не дают возможности вернуться. Согласно действующему порядку, они должны зарегистрироваться в столице, а затем встать в общую очередь на получение жилья. Президентская комиссия по реабилитации, по данным издания, призвала депутатов Госдумы принять законопроект о выделении квартир таким людям вне очереди из-за их преклонного возраста. Однако правительство эту инициативу не поддержало из экономических соображений. В связи с этим женщины направили в Конституционный суд России три жалобы о неисполнении закона о реабилитации.

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