Ученым закрыли доступ к рассекреченному делу адмирала Колчака

ФСБ рассекретила уголовное дело расстрелянного без суда адмирала Александра Колчака, но закрыла доступ к нему для исследователей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ из Центрального архива службы, который получил житель Петербурга Дмитрий Остряков.

В письме сказано, что «указанное дело рассекречено в установленном порядке». При этом материалы дела никому не выдают, потому что подвергшийся политическим репрессиям Колчак не был реабилитирован.

Зампред совета научно-просветительского центра «Мемориал» Никита Петров сообщил изданию, что в стране давно существует проблема доступа к делам нереабилитированных репрессированных. По его словам, «в законах вообще нет запрета на ознакомление с делами в зависимости от того, были ли люди реабилитированы или нет», но при отказе в доступе к архивным документам суды обычно ссылаются на пункт 5 приказа Минкульта, МВД и ФСБ от 25 июля 2006 года №375/584/352. В нем указано, что на обращения граждан по поводу доступа к материалам нереабилитированных «выдаются справки о результатах пересмотра».

Петров отметил, что нереабилитированными жертвами репрессий стали сотни тысяч человек. «Дело Колчака — это вопиющий пример. Сколько ждать, чтобы с ним ознакомиться? 100 лет? 300 лет?» — добавил он.

Юристы правозащитной группы «Команда 29» собираются через суд добиться доступа к материалам дела или оспорить отказ в реабилитации адмирала.

В 1999 году Забайкальский окружной военный суд решил, что Колчак не стал защищать от террора гражданское население на территории, занятой его войсками, и не реабилитировал адмирала, который не был осужден. Позднее Конституционной суд постановил, что дело нуждается в пересмотре с участием стороны защиты.

В годы Гражданской войны Александр Колчак стал лидером Белого движения. В январе 1920 года командование Чехословацкого корпуса задержало его во время отступления и передало большевикам. В ночь на 7 февраля 1920 года в Иркутске Колчак был расстрелян без суда решением Иркутского военно-революционного комитета.

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