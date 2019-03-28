Дети сосланных Сталиным москвичей потребовали вернуть им столичное жилье

Конституционный суд России получил жалобы от трех женщин — детей жертв сталинских репрессий — на фактическое неисполнение региональными властями действующего закона о реабилитации, пишет «Коммерсантъ» в четверг, 28 марта.

Алисе Мейсснер, Евгении Шашевой и Елизавете Михайловой, родители которых были сосланы из Москвы в 1937, 1941 и 1947 годах, не дают возможности вернуться.

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Согласно действующему порядку, они должны самостоятельно зарегистрироваться в столице, а затем встать в общую очередь на получение жилья.

Президентская комиссия по реабилитации, по данным издания, призвала депутатов Госдумы принять законопроект о выделении квартир таким люди без очереди из-за их преклонного возраста. Однако правительство эту инициативу не поддержало из экономических соображений.

«Жизненная ситуация иных граждан, претендующих на социальную поддержку властей, не сравнима с последствиями массового государственного террора и не связана с виной самого государства», — отметил представляющий интересы детей репрессированных руководитель судебной практики Института права и публичной политики Григорий Вайпан.

Вопрос о предоставлении жилья репрессированным решается в каждом регионе по-разному. Одной из заявительниц — Елизавете Михайловой — столичный суд сообщил, что переезд ее матери к отцу в ссылку нельзя назвать вынужденным, так как жена с мужем и детьми могут и не жить вместе.

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