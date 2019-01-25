Осетины заволновались из-за приезда ингушей

Появление десятков ингушей в селе Ир Пригородного района Северной Осетии вызвало неоднозначную реакцию пользователей соцсетей. Все началось с видео, опубликованного в паблике «Осетия» в Facebook.

На записи запечатлены собравшиеся в кабинете мужчины, некоторые из них держат в руках паспорта. «Они требовали выдать им земли, заявляли, что этот вопрос был решен на самом высоком уровне. В итоге ушли ни с чем», — говорится в подписи к публикации.

В Telegram-канале «Главком РИ» уточнили, то это была ингушская делегация, приезд которой организовало министерство по делам национальностей Ингушетии. Речь идет о бывших жителях Пригородного района, которые покинули свои дома в ходе конфликта в 1992 году. «Приехавшие посетили свои земельные участки и домовладения, пообщались с соседями осетинами и, несмотря на все пережитое, изъявили [желание] жить в мире и согласии. Администрация селения нормально приняла ингушскую делегацию и пообещала содействовать их намерениям», — утверждает канал.

Информация о появлении в селе ингушей вызвало негативную реакцию в социальных сетях. Некоторые пользователи посчитали, что это была организованная акция. «Государство компенсировало им сполна, что им еще? Не землю они хотят, хотят, чтоб была заваруха», — предположила одна из пользовательниц Facebook. «Им за земли и дома несколько раз выплатили деньги, что им еще надо, все получили они от этой войны, миллионерами стали», — написала другая. «Они где предлагают земли взять? Предлагают выселить осетин из домов, а здания снести, чтобы участки передать ингушам?» — интересовались другие.

Официальных сообщений от властей регионов о приезде делегации не поступало.

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Позднее к дискуссии подключился глава Минсвязи Чечни Джамбулат Умаров. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он подчеркнул, что народ Ингушетии имеет право на свои территории, «но и осетинскому народу лишнего не надо». Заявление политика опубликовано на его странице в Instagram. «Уверяю вас, никаких территориальных проблем между двумя горскими народами, осетинами и ингушами, не будет», — сказал он.

До 1944 года восточная часть современного Пригородного района Северной Осетии входила в состав Чечено-Ингушской АССР. После депортации чеченцев и ингушей в Среднюю Азию эта территория перешла к Северной Осетии.

В 1957 году репрессированные народы были реабилитированы. Чечено-Ингушская АССР была восстановлена, однако Пригородный район остался в составе Северной Осетии, но в качестве компенсации ЧИАССР были переданы три района Ставропольского края по левобережью Терека, населенные преимущественно казаками.

После распада СССР Чечня и Ингушетия стали самостоятельными республиками, но последняя требовала возвращения Пригородного района. В 1992 году это привело к вооруженным столкновениям с многочисленными жертвами с ингушской и осетинской сторон. Конфликт удалось остановить лишь введением федеральных войск.

В 2005 году Назрановский суд Ингушетии восстановил административную границу с Северной Осетией по состоянию на 1944 год, решением суда в нее был включен и спорный район. Позднее Верховный суд России отменил это решение.

В начале 2000-х после расформирования спецпредставительства по вопросам урегулирования обустройством беженцев из района осетино-ингушского конфликта занимались ФМС и полпредство Южного округа. Был сформирован план действий, но обе стороны с ним не согласились. Северная Осетия была недовольна отсутствием гарантий безопасности, а жителей Ингушетии возмутило то, что беженцам предлагалось вернуться не в собственные дома, а в специально отстроенные для этого на территории Северной Осетии поселки.

В итоге на обустройство беженцев было выделено 1,7 миллиарда рублей. Под государственной помощью, которая предоставлялась вынужденным переселенцам из Пригородного района, подразумевалось, в частности, покрытие расходов на переезд, предоставление временного места жительства, а также выделение средств на строительство, восстановление или приобретение жилья.

В 2009 году Таймураз Мамсуров, занимавший пост главы Северной Осетии, и президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение по развитию добрососедских отношений. Его главная цель состояла в полной ликвидации последствий конфликта между регионами.

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