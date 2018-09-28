Реактивный снаряд прилетел в Ингушетию

На пастбище в Джейрахском районе Ингушетии упал снаряд реактивной системы залпового огня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, боеприпас прилетел из Северной Осетии. «Снаряд не взорвался, он упал в безлюдном месте. Его нашли местные жители», — сказал собеседник агентства, уточнив, что никто не пострадал.

Факт инцидента подтвердили в пресс-службе Южного военного округа.

Упавший боеприпас запечатлели на видео нашедшие его местные жители, пишет опубликовавший ролик Telegram-канал 112. По его данным, снаряд был выпущен артиллеристами 58-й общевойсковой армии, которая проводит учения на территории Осетии. На месте работают саперы.

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