Российские военные опрокинули самоходку «Акация» и перешли на мат

В Калининградской области самоходная гаубица «Акация» упала и перевернулась при погрузке на трал. Об этом пишет «Калининград.Ru».

Военные, грузившие машину на транспортер в городе Черняховск, эмоционально отреагировали на произошедшее: они начали кричать и долго ругались матом, а один из них сказал, что чувствовал, что что-то может пойти не так.

Механик-водитель, судя по кадрам, успешно выбрался из самоходки. Сведений о его состоянии нет.

«Акация» оснащена 152-миллиметровым орудием и предназначена для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств, пунктов управления и тактических средств ядерного нападения.

В январе в сети стало популярно видео, на котором запечатлен рядовой, попытавшийся разогреть консервы на костре и случайно уничтоживший БТР-82 вместе с амуницией. Ущерб от действий солдата составил более 28 миллионов рублей. Военнослужащему назначили шесть месяцев службы в дисциплинарной воинской части.

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