Гостья свадьбы перекрасила волосы по указу матери невесты и вызвала споры в сети

Анонимная гостья свадьбы перекрасила волосы в бордовый цвет по указу матери невесты и вызвала споры в сети. На анонимную историю в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами») обратили внимание в The Sun.

Автор поста рассказала, что ее подруга выбрала платья вишневого цвета в качестве наряда для подружек невесты. Мать виновницы торжества посчитала, что рыжие волосы гостьи не сочетаются с платьем, и заставила ее перекраситься.

Девушка согласилась, несмотря на то, что не меняла цвет волос в течение последних 10 лет. Кроме того, она отметила, что платья такого цвета были выбраны только потому, что в магазине не было других оттенков.

Пользователи сети осудили гостью в комментариях. «То, что ты вообще согласилась на это, — абсурд», — написал один из них. «Я презираю мать за ее требование, но почему ты сама пошла на это?» — отметил второй. «Она, напротив, проявила великодушие. Незачем ее критиковать», — вступился третий. «Глупо с твоей стороны было идти на поводу и красить волосы ради одного дня», — высказался один из юзеров.

В январе невеста заставляла сестру перекрасить волосы перед свадьбой из зависти и была осмеяна в сети. В анонимном посте 24-летняя невеста рассказала, что рыжие волосы ее сестры Эллы якобы не подходили к выбранной ею цветовой гамме мероприятия. Она попросила последнюю перекраситься и добавила, что остальные подружки уже подобрали образы по ее инструкции. Однако гостья не согласилась с требованием невесты и решила не приходить на свадьбу.

