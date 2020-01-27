Невеста заставила сестру перекрасить волосы из зависти и была осмеяна

Невеста заставляла сестру перекрасить волосы перед свадьбой из зависти и была осмеяна в сети. На дискуссию, которая разразилась на портале Reddit, обратило внимание издание Daily Mail.

В анонимном посте 24-летняя невеста рассказала, что рыжие волосы ее сестры Эллы якобы не подходили к выбранной ею цветовой гамме мероприятия. Она попросила последнюю перекраситься и добавила, что остальные подружки уже подобрали образы по ее инструкции.

Однако Элла не согласилась с требованием и сказала, что боится испортить волосы, которые отращивала шесть лет. Тогда невеста предложила ей надеть парик, назвав ее отказ «нелепым». Гостья отказалась, объяснив, что в парике она будет чувствовать себя странно.

«Рыжие волосы моей сестры испортят свадебные фотографии. Я не могу убрать ее из списка приглашенных, потому что моя мама разозлится», — возмутилась автор поста.

В конце концов, кузина приняла решение вовсе не приходить на свадьбу.

Пользователи сети раскритиковали поведение невесты. «Рыжие волосы идеально подошли бы к синему и зеленому цвету. Ты просто завидуешь», «Хорошо, что твоя сестра отказалась быть подружкой невесты, а не выполнила твою идиотскую просьбу», «Ты боишься, что все внимание переключится с тебя на твою красивую рыжеволосую сестру», — написали они в комментариях.

В январе 2020 года невеста заставила своих подружек раскошелиться на «уродливые» платья для свадьбы и подверглась критике. На прикрепленной к посту фотографии группа девушек позирует вместе с невестой в ярко-розовых платьях с кружевами. Автор поста сообщила, что ее и остальных участниц торжества вынудили приобрести наряды, хотя им совершенно не нравился их цвет и дизайн.

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