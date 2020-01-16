Невеста заставила подружек раскошелиться на «уродливые» платья и была обругана

Невеста заставила своих подружек раскошелиться на «уродливые» платья для свадьбы и была обругана пользователями сети. На дискуссию, которая разразилась на портале Reddit, обратили внимание в Daily Mail.

На прикрепленной к посту фотографии группа девушек позирует вместе с невестой в ярко-розовых платьях с кружевами. Автор поста сообщила, что ее и остальных участниц торжества вынудили приобрести наряды стоимостью 169 долларов (десять тысяч рублей), хотя им совершенно не нравился их цвет и дизайн.

Кроме того, девушка раскритиковала ковбойские сапоги, которые тоже были обязательной частью дресс-кода. Она также пожаловалась, что не сможет надеть эти вещи на другое мероприятие, равно как и продать их хотя бы за десять долларов.

Материалы по теме Любовь и тюль Этим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья

Комментаторы поддержали анонимную подружку невесты. «Отвратительные платья. Они выглядят еще хуже с этими сапогами», — возмутился один из них. «Платья неплохие, но сапоги выглядят ужасно. Они не подходят ни к платью, ни к поводу», — отметил другой. «Мне не нравится сочетания платья и обуви. Да и цвет какой-то детский. Наряды не подходят по фигуре всем подружкам невесты», — согласился третий.

В декабре 2019 года еще одна анонимная невеста приказала своим подружкам прийти на свадьбу невзрачными. «Я должна быть в центре внимания в этот день и не хочу, чтобы кто-то выглядел лучше меня», — объяснила она причину своего требования.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!