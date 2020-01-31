Жених запретил невесте приглашать на свадьбу родную сестру и был обруган в сети

Жених запретил невесте приглашать на свадьбу ее родную сестру и был обруган в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

29-летний мужчина рассказал, что его свадьба чуть не отменилась из-за желания возлюбленной сделать подружкой невесты свою сестру-близнеца. Он боялся, что 400 гостей будут принимать ее родственницу за невесту.

«Выбрать белые платья в качестве нарядов для подружек невесты — это ужасное решение», — отметил жених.

Однако будущая супруга не видела в этом проблемы и отказалась менять цвет нарядов. Тогда жених предложил ей пригласить сестру на девичник вместо свадьбы.

«У меня складывается ощущение, что я женюсь на всех подругах моей будущей жены, включая ее сестру. Я отказался делать так, как хотела она», — пожаловался он.

Пользователи сети раскритиковали его. «На месте невесты я бы 100 раз подумала, нужен ли мне такой муж», «Как тебе пришло в голову попросить девушку не приглашать на ее лучший день в жизни самого близкого человека?», «Ты не хозяин своей любимой, чтобы принимать решения за нее», — возмутились они в комментариях.

В январе 2020 года невеста заставляла сестру перекрасить волосы перед свадьбой из зависти и была осмеяна в сети. В анонимном посте 24-летняя невеста рассказала, что рыжие волосы ее сестры Эллы якобы не подходили к выбранной ею цветовой гамме мероприятия. Она попросила последнюю перекраситься и добавила, что остальные подружки уже подобрали образы по ее инструкции. Однако гостья не согласилась с требованием невесты и решила не приходить на свадьбу.

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