«Мисс Москва» рассказала о браке с бывшим королем Малайзии и угрозах из дворца

Экс-супруга верховного правителя Малайзии Мухаммада V Оксана Воеводина впервые дала интервью российскому телевидению. Бывшая «Мисс Москва» рассказала о браке с бывшим королем в программе «Док-ток» Первого канала.

В эфире передачи она заявила, что ей периодически поступают угрозы. Она утверждает, что ее запугивает не бывший муж, а «другие люди из дворца», так как в Малайзии ведется борьба за трон. Воеводина утверждает, что законный будущий правитель этой страны — ее сын, потому она опасается за свою и его жизнь.

Обладательница титула «Мисс Москва» 2015 года решила рассказать всю историю отношений с монархом. Она познакомилась с будущим мужем в Москве. Долгое время они общались по видеосвязи, затем он пригласил ее в Малайзию, но она испугалась и отказалась. Тогда они отправились в поездку на Сейшельские острова, после которой решили жить вместе в Малайзии. Воеводина призналась, что за ней постоянно велась слежка, однако Мухаммад V объяснял это заботой о ее безопасности.

Модель добавила, что до свадьбы они жили вместе полтора года. Спустя два месяца после знакомства правитель Малайзии говорил о том, что ему очень нужен ребенок.

Материалы по теме Его величество Чебурашка Фаворитка-летчица, охота на нетопырей и загадочный развод: что за год натворили королевские семьи

Модель утверждает, что вскоре после выборов, на которых победила оппозиция, ее избранник заявил, что им надо жениться. Через неделю они сыграли тайную свадьбу в Малайзии. Затем Воеводина сообщила, что ждет ребенка. В ноябре 2018 года они сыграли свадьбу в подмосковной Барвихе. Воеводина утверждает, что и это мероприятие должно было остаться приватным, однако гости, среди которых якобы были «первые лица России», выкладывали снимки в интернет.

Спустя два дня после церемонии Воеводина заподозрила, что она — не единственная жена Мухаммада V. Она ответила на звонок, поступивший на мобильный телефон супруга от контакта по имени Боб, пока муж был в ванной. Модель рассказала, что на другом конце провода оказалась женщина, которая истерично кричала, называла себя первой женой малайзийского правителя и утверждала, что не давала разрешения на брак.

Муж успокоил Воеводину, заявив, что они уже давно не живут вместе, однако у них остались «вопросы по недвижимости». Россиянка утверждает, что ей вручили брачный сертификат, в котором говорится, что она первая и единственная жена.

Она утверждает, что отречение Мухаммада V от трона в январе 2019 года связано не со свадьбой, а с политической ситуацией в стране. Летом того же года стало известно о разводе пары. По словам Воеводиной, с тех пор она не видела мужа, а тот ни разу не встречался с сыном. Причины расставания она комментировать отказалась.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!