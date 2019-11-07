Бывший король Малайзии посулил «Мисс Москве» сотни тысяч долларов

Бывший верховный правитель Малайзии султан Келантана Мухаммад V предлагал оплатить воспитание сына его бывшей жены обладательницы титула «Мисс Москва 2015» Оксаны Воеводиной. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник издания утверждает, что Мухаммад V намеревался создать трастовый фонд на 250 тысяч долларов (15,8 миллиона рублей), выплачивающий их совместному ребенку 1,5 тысячи долларов (95 тысяч рублей) в месяц. Кроме того, монарх обещал бывшей жене дополнительно 100 тысяч долларов (6,3 миллиона рублей), которые собирался перевести по частям в течение 10 месяцев.

Чтобы претендовать на деньги, Воеводиной следовало подписать соглашение, которое ставило перед ней несколько условий. В частности, модели пришлось бы воспитывать ребенка как мусульманина-суннита и отдать его в соответствующие религиозные школы, а самой исчезнуть из соцсетей и удалить фотографии с султаном, которые она публиковала. Кроме того, ее сыну запрещалось контактировать с Мухаммадом V. По сведениям Daily Mail, Воеводина отвергла соглашение.

Запрет на контакты с султаном упоминала знакомая обладательницы титула «Мисс Москва 2015», в октябре рассказывавшая о соглашении изданию «Комсомольская правда». По ее утверждению, представители султана также настаивали на том, чтобы женщина скрывала ребенка и не сообщала ему, кто его отец.

О разводе Мухаммада V и Воеводиной стало известно 17 июля. По информации малайзийской газеты New Straits Times, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня текущего года, а процедура оформления завершилась 1 июля. Позднее было высказано предположение, что причиной развода стала неверность Воеводиной мужу. По другим сведениям, королева красоты сама ушла от султана из-за его измен.

В ноябре 2018 года сообщалось, что Верховный правитель Малайзии Мухаммад V женился на Оксане Воеводиной, в 2015 году победившей в конкурсе красоты «Мисс Москва». В январе он отрекся от престола, сохранив за собой лишь титул султана Келантана. В мае 2019 года у Воеводиной родился сын. Она утверждает, что его отцом был Мухаммад V, но отказывается от теста ДНК.

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