«Мисс Москва» сбежала от короля Малайзии из-за его измен

Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V, изменял своей жене, обладательнице титула «Мисс Москва 2015» Оксане Воеводиной. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Знакомая королевы красоты рассказала журналистам, что Воеводина узнала о других женщинах султана в декабре 2018 года. «Оксана думала, что она у Фариса единственная, — утверждает она. — И когда узнала, что у него еще кто-то был до нее и он до сих пор с этой женщиной поддерживает отношения, была потрясена. Заявила: "С тобой жить больше не буду". И первой предложила разводиться».

По версии источника издания, султан хотел избежать развода и надеялся сохранить и жену, и рождение ребенка в секрете, однако Воеводину не устроили предлагаемые им условия. «Оксана не может ни замуж выходить, ни свою жизнь строить, — объясняет она. — Должна сидеть, как наложница, и ждать годами, соизволит он когда-нибудь ее навестить или нет». Обещанных за это денег, по ее словам, не хватило бы даже на «съем квартиры и минимальные расходы».

Сейчас юристы Воеводиной и Мухаммада V обсуждают новое соглашение. Представители султана настаивают на том, чтобы она скрывала ребенка и не сообщала ему, кто его отец. Кроме того, по их мнению, и ей самой, и ее сыну должно быть запрещено контактировать с султаном.

О разводе Мухаммада V и Воеводиной стало известно 17 июля. По информации малайзийской газеты New Straits Times, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня текущего года, а процедура оформления завершилась 1 июля. Позднее было высказано предположение, что причиной развода стала неверность Воеводиной мужу. Сама королева красоты заявила, что не будет рассказывать о настоящих причинах развода, поскольку не хочет никого ранить.

В ноябре 2018 года сообщалось, что Верховный правитель Малайзии Мухаммад V женился на Оксане Воеводиной, в 2015 году победившей в конкурсе красоты «Мисс Москва». В январе он отрекся от престола, сохранив за собой лишь титул султана Келантана.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!