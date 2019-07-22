«Мисс Москва» заподозрили в неверности бывшему королю Малайзии

Юрист бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа (Koh Tien Hua) подтвердил, что его клиент развелся с обладательницей титула «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной. Об этом сообщает сингапурское издание The Straits Times.

Юрист утверждает, что развод был одобрен шариатским судом Келантана, а 22 июня о нем уведомили Воеводину. Ко также усомнился, что Мухаммад V действительно был отцом ее сына, который появился на свет в мае. «Пока не было никаких объективных доказательств по поводу биологического отца ребенка», — заявил он.

Сама Воеводина уверяет, что никакого развода не было, и называет слухи провокацией. «Я была в России с ребенком, — цитирует The Straits Times интервью «Мисс Москва» малайзийскому сайту Malaysiakini. — В июне нас не было в Сингапуре, чтобы оформлять развод».

Шариатский суд Сингапура также опроверг сообщения о разводе. Как выяснило РИА Новости, в реестре организации нет сведений, что эта пара подавала документы на развод.

О разводе Мухаммада V Келантана Султана с российской женой стало известно 17 июля. По информации малайзийской газеты New Straits Times, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня текущего года, а процедура оформления завершилась 1 июля.

В ноябре 2018 года сообщалось, что Верховный правитель Малайзии Мухаммад V женился на Оксане Воеводиной, в 2015 году победившей в конкурсе красоты «Мисс Москва». В январе он отрекся от престола, сохранив за собой лишь титул султана Келантана.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!