Отрекшийся от престола малайзийский король развелся с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V Келантан Султан развелся с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной. Об этом сообщает малайзийская газета New Straits Times со ссылкой на источники.

По данным источника, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня текущего года, процедура оформления завершилась 1 июля. Причина расторжения брака остается неизвестной. Согласно документам, просочившимся в сеть, пара развелась по строжайшим правилам ислама: 49-летний Мухаммад V и 26-летняя Воеводина не смогут пожениться вновь.

Пара пока не дала официального подтверждения о разводе.

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Свадьба короля и модели состоялась 22 ноября 2018 года в ближайшем Подмосковье — в концертном зале Barvikha Concert Hall. Для Мухаммада V этот брак был не первым, однако до встречи с Воеводиной он был в разводе более десяти лет.

6 января 2019 года Мухаммад V отрекся от престола. Решение об отречении вступило в силу немедленно. Он занимал трон с 2016 года.

Оксана Воеводина завоевала титул «Мисс Москва» в 2015 году, на тот момент ей было 22 года. Она окончила РГЭУ имени Плеханова и рассказывала, что занималась фотографией, а также дизайном одежды, купальников и аксессуаров.

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