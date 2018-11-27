Стали известны подробности свадьбы «Мисс Москвы» и короля Малайзии

Вышедшая замуж за короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана обладательница титула «Мисс Москва» 2015 года Оксана Воеводина, возможно, не станет королевой страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации королевского дворца.

Собеседник агентства отметил, что молодожены были знакомы более года, и жених регулярно приезжал в гости к избраннице. Та, по его словам, приняла ислам ради их брака. Он затруднился обозначить статус Воеводиной при малайзийском дворе. «Этот вопрос будет решаться королем и Советом правителей, это их полная прерогатива», — заявил он и добавил, что пока новобрачная получит почетный титул «датин». Он не наследуется и автоматически присваивается жене любого высокопоставленного гражданина Малайзии, имеющего почетные титулы.

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Свадьба короля и модели состоялась в четверг, 22 ноября, в ближайшем Подмосковье — в концертном зале Barvikha Concert Hall. Гостям не подавали алкоголь, а вся еда была халяльной.

Для Мухаммада V это уже не первый брак, однако до встречи с Воеводиной он был в разводе более десяти лет. Он стал королем в 2016 году. В Малайзии должность короля является выборной. Раз в пять лет его выбирают из своей среды девять султанов — наследственных правителей каждого штата страны. Все они представляют собой законодательный орган — Совет правителей.

Оксана Воеводина завоевала титул «Мисс Москва» в 2015 году, на тот момент ей было 22 года. Она окончила РГЭУ имени Плеханова и рассказывала, что занималась фотографией, а также дизайном одежды, купальников и аксессуаров.

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