Японская принцесса сыграла свадьбу с простолюдином

Японская принцесса Аяко Такамадо, двоюродная племянница императора Японии Акихито, вышла замуж за простолюдина Кея Мория и потеряла свой статус. Об этом сообщил информационный портал Japan Today.

Церемония прошла в храме Мэйдзи в Токио, крупнейшем святилище в городе. Во время церемонии жених и невеста вместе выпили саке из трех чашек по синтоистскому ритуалу и обменялись кольцами по западному обычаю в присутствии 30 гостей. 28-летняя невеста была одета и причесана в стиле периода Хэйан (с 794 по 1185 годы).

Принцесса попрощалась с императором Акихито на прошлой неделе и выразила надежду, что сможет помогать ему и его супруге как бывший член семьи.

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В японской императорской семье мужчины могут жениться на простолюдинках, которые за счет этого получают императорский статус, но если женщина выходит замуж за незнатного человека, она обязана отказаться от своего статуса. Аяко Такамадо получила в качестве компенсации за это около 107 миллионов йен (примерно 62,8 миллиона рублей) из государственной казны.

«Я переполнена счастьем», — призналась невеста журналистам. Ее 32-летний жених, работающий в судоходной компании, заявил, что сделает все, чтобы принцесса безболезненно прошла период адаптации к жизни вне дворца.

Пара объявила о готовящейся свадьбе в июне. Принцесса призналась, что встретила Морию меньше года назад. Они сблизились из-за общего желания сделать мир лучше, а также благодаря общим интересам.

Старшая внучка правящего императора Японии Акихито и императрицы Митико, принцесса Мако Акисино, тоже собирается выйти замуж за простого человека. Свадьба назначена на 2020 год.

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