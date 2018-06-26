Японская принцесса отреклась от титула ради свадьбы с простолюдином

Японская принцесса Аяко Такамадо объявила о том, что выйдет замуж за простого человека и откажется от королевского статуса. Об этом сообщает CNN.

Управление императорского двора Японии официально объявило, что третья и самая юная дочь принца Норихито Такамадо вступит в брак с 32-летним мужчиной Кеем Мория, который работает в судоходной компании.

Влюбленные познакомились менее года назад. Помолвка назначена на 12 августа, свадьба — на 29 октября. Последнее мероприятие пройдет в храме Мэйдзи. Пара признается, что сблизились на почве общего желания внести свой вклад в глобальное благосостояние. Кроме того, они оба любят лыжи, книги и путешествия.

Согласно императорским обычаям, девушка потеряет королевский чин, как только состоится церемония бракосочетания. Тем не менее она получит около миллиона долларов.

Аяко — не первая принцесса, которая пожертвовала своим титулом ради любви. Связать себя узами брака с простолюдином намеревалась принцесса Мако Акисино, внучка правящего императора Японии Акихито и императрицы Митико. В сентябре 2017 года состоялась помолвка. Однако в феврале этого года пара объявила, что пока не готова к браку.

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