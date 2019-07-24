Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Юрист экс-монарха направил агентству официальное заявление о разводе пары. Согласно документу, развод по шариатским законам произошел 22 июня, а 1 июля было выпущено соответствующее свидетельство.

Ранее 24 июля подруга Воеводиной Лилия Настаева заявила, что «Мисс Москва» готова провести ДНК-тест на установление отцовства ребенка, чтобы доказать верность бывшему мужу. По словам Настаевой, Мухаммад V поверил юристу, который убедил его, что Воеводина изменяла ему.

О разводе Мухаммада V с российской женой стало известно 17 июля. По информации малайзийской газеты New Straits Times, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня текущего года, а процедура оформления завершилась 1 июля. Отмечалось, что пара развелась по строжайшим правилам ислама: 49-летний Мухаммад V и 26-летняя Воеводина не смогут пожениться вновь.

Пара поженилась в ноябре 2018 года, после этого Мухаммад V отрекся от престола. В мае у пары родился ребенок, а уже спустя несколько дней Воеводина приехала в Москву.

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