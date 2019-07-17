Появились подробности развода бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»

Обладательница титула «Мисс Москва» 2015 года Оксана Воеводина подала на развод с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V Келантаном Султаном 22 июня, через месяц после рождения сына, а уже спустя несколько дней приехала в Москву. Об этом «Комсомольской правде» рассказала подруга модели Татьяна Андреева.

По ее словам, в настоящий момент Воеводина проживает в Москве. В свою очередь, друг семьи, пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что вины россиянки в разводе нет. «Оксана там ни при чем. Есть догадки, как все случилось, и почему Мухаммад так сделал, но поделиться ими пока не могу», — добавил он.

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На просьбу «Ленты.ру» прокомментировать развод Оксана Воеводина не ответила.

О разводе «Мисс Москва» с бывшим малайзийским королем стало известно в среду, 17 июля. По данным газеты New Straits Times, процедура расторжения брака завершилась 1 июля. Причина этого остается неизвестной. Согласно документам, просочившимся в сеть, пара развелась по строжайшим правилам ислама: 49-летний Мухаммад V и 26-летняя Воеводина не смогут пожениться вновь.

Свадьба короля и модели состоялась 22 ноября 2018 года в концертном зале Barvikha Concert Hall под Москвой. После женитьбы Мухаммад V, занимавший трон с 2016-го, отрекся от престола. Решение об отречении вступило в силу немедленно.

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