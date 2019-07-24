Верность «Мисс Москва» бывшему королю Малайзии захотели проверить ДНК-тестом

Обладательница титула «Мисс Москва» 2015 года Оксана Воеводина готова провести ДНК-тест на установление отцовства ребенка, чтобы доказать верность бывшему мужу — экс-королю Малайзии Мухаммаду V Келантану Султану. Об этом «Комсомольской правде» рассказала ее подруга Лилия Настаева.

Она выразила сожаление, что Мухаммад V поверил юристу, который убедил его, что Воеводина изменяла ему. «Он всегда может сделать тест ДНК, Оксана со своей стороны к этому готова (...). Если бы Оксана когда-нибудь показала лицо ребенка, ни у кого бы сомнений не возникло, потому что папа и сын — одно лицо», — убеждена Настаева. Она добавила, что семья модели ждет публичных извинений от адвоката бывшего правителя.

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В то же время адвокат Воеводиной Евгений Тарло опроверг информацию о разводе. По его словам, в Малайзии идет борьба за власть, в которой используют россиянку. «А что касается отцовства — да что тут комментировать? Это они должны доказывать, что ребенок чужой, а не мы — оправдываться», — резюмировал он.

О разводе Мухаммада V с российской женой стало известно 17 июля. По информации малайзийской газеты New Straits Times, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня текущего года, а процедура оформления завершилась 1 июля. Отмечалось, что пара развелась по строжайшим правилам ислама: 49-летний Мухаммад V и 26-летняя Воеводина не смогут пожениться вновь.

Пара поженилась в ноябре 2018 года, после этого Мухаммад V отрекся от престола. В мае у пары родился ребенок, а уже спустя несколько дней Воеводина приехала в Москву.

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