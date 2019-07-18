«Мисс Москва» заявила о любви к бывшему королю Малайзии после развода

Обладательница титула «Мисс Москва» 2015 года Оксана Воеводина рассказала, что хочет быть единственной в жизни ее бывшего мужа — экс-короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана. Ролик со своим интервью она опубликовала в Instagram.

«Фарис всегда заботится обо мне, а я забочусь о нем. И хочу, чтобы я была единственной в его жизни, хочу быть с ним до конца своих дней», — говорит модель.

В ролике также появляется бывший король Малайзии. Он говорит о том, что в семье главное — это дети. Мухаммад V также отмечает, что для него важно сочетание страсти и взаимопонимания. «Несмотря на то что у нас не так много совместных хобби, главное, что мы хорошо понимаем друга друга», — добавляет он.

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О разводе «Мисс Москва» с бывшим малайзийским королем стало известно в среду, 17 июля. Процедура расторжения брака завершилась 1 июля, однако с тех пор в Instagram-аккаунте Воеводиной появлялось несколько постов о знакомстве с Мухаммадом V. На вопросы недоумевающих комментаторов модель не отвечает. Воеводина также не прокомментировала просьбу «Ленты.ру» рассказать о случившемся.

Ранее сообщалось, что «Мисс Москва» подала на развод с бывшим королем Малайзии 22 июня, через месяц после рождения сына, а уже спустя несколько дней приехала в Москву. Согласно документам, просочившимся в сеть, пара развелась по строжайшим правилам ислама: 49-летний Мухаммад V и 26-летняя Воеводина не смогут пожениться вновь.

Свадьба короля и модели состоялась 22 ноября 2018 года в концертном зале Barvikha Concert Hall под Москвой. После женитьбы Мухаммад V, занимавший трон с 2016-го, отрекся от престола. Решение об отречении вступило в силу немедленно.

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