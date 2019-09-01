«Мисс Москва» высказалась о разводе с бывшим королем Малайзии

Победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые высказалась о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она написала в своем Instagram.

По словам модели, она не будет рассказывать о настоящих причинах развода, поскольку это может оказаться болезненным, а она не желает никого ранить. При этом она отметила, что если бы раскрыла правду, то чувствовала бы себя лучше.

О разводе Мухаммада V Келантана Султана с российской женой стало известно 17 июля. По информации малайзийской газеты New Straits Times, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня текущего года, а процедура оформления завершилась 1 июля. Позднее было высказано предположение, что причиной развода стала неверность Воеводиной мужу.

В ноябре 2018 года сообщалось, что Верховный правитель Малайзии Мухаммад V женился на Оксане Воеводиной, в 2015 году победившей в конкурсе красоты «Мисс Москва». В январе он отрекся от престола, сохранив за собой лишь титул султана Келантана.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!