Заподозренная в измене королю «Мисс Москва» отказалась делать тест на отцовство

Обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест на подтверждение отцовства экс-короля Малайзии, султана Келантана Мухаммада V. Об этом она сообщила в пятницу, 27 сентября, в интервью Daily Mail.

Воеводина утверждает, что родила сына по имени Леон в браке, и нет оснований полагать, что отцом мог стать другой мужчина.

«Мисс Москва» призналась, что свадьба с Мухаммадом V была похожа на сказку. «Каждая девушка мечтает о волшебной сказке, и он подарил мне ее», — говорит Воеводина. Однако в декабре бывший король Малайзии бросил ее и больше не вернулся. «По правде сказать, я даже не знаю, что произошло. Все было нормально, мы ждали нашего первенца. И по сей день я не понимаю, почему он решил уйти», — рассказала она.

Королева красоты отметила, что она узнала о желании Келантана развестись с ней через интернет. Затем она неоднократно пыталась связаться с мужем и его родными, чтобы разобраться в причинах разрыва. Однако ей так и не удалось выйти с ними на связь.

«Проснись, у тебя есть сын. Не забывай, что ты отец и султан. Что бы ни происходило между нами, я хочу, чтобы у ребенка были родители, — обратилась Воеводина к бывшему супругу. — В первую очередь позаботься о своем сыне. Что он подумает о тебе, когда увидит все эти высказывания?».

Также Воеводина пояснила, что отречение Мухаммада V от престола произошло исключительно по политическим причинам и никак не связано с их браком.

О разводе Мухаммада V и Воеводиной стало известно 17 июля. По информации малайзийской газеты New Straits Times, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня текущего года, а процедура оформления завершилась 1 июля. Позднее было высказано предположение, что причиной развода стала неверность Воеводиной мужу. Сама королева красоты заявила, что не будет рассказывать о настоящих причинах развода, поскольку не хочет никого ранить.

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