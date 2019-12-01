Заподозренная в измене королю Малайзии «Мисс Москва» рассказала об угрозах сыну

Экс-супруга Верховного правителя Малайзии Мухаммада V Оксана Воеводина обратилась в полицию после угроз ее сыну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст заявления.

Согласно документу, в октябре некая женщина по телефону сообщила отцу Воеводиной, что сыну девушки грозит опасность. Кроме того, она настаивала на личной встрече с моделью. Вместо Воеводиной к незнакомке поехала ее подруга.

«В ходе их беседы в адрес моего сына неоднократно высказывались угрозы жизни. По ее словам, проблемы у него возникнут, если я не отзову свой иск и не перестану выступать в СМИ», — говорится в заявлении. Как сообщил правозащитник Иван Мельников, имеется в виду иск, который Воеводина подала в суд после развода с Мухаммадом V.

Мухаммад V женился на Оксане Воеводиной в ноябре 2018 года, после чего отрекся от престола, сохранив за собой лишь титул султана Келантана. В мае 2019 года у модели родился сын. Воеводина утверждает, что его отцом был Мухаммад V, однако он отказывается от теста ДНК.

О разводе пары стало известно 17 июля. Позднее было высказано предположение, что его причиной стала неверность Воеводиной мужу. По другим сведениям, королева красоты сама ушла от султана из-за его измен.

Оксана Воеводина завоевала титул «Мисс Москва» в 2015 году, на тот момент ей было 22 года. Она окончила РГЭУ имени Плеханова и рассказывала, что занималась фотографией, а также дизайном одежды, купальников и аксессуаров.

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