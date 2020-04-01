Туристы массово бросились имитировать отмененные из-за коронавируса отпуска дома

Туристы по всему миру массово бросились имитировать у себя дома отдых, отмененный из-за пандемии коронавируса, используя хештег #staycation в социальных сетях. Об этом сообщает Daily Mail.
Например, супруги из Хартфордшира, Великобритания, так соскучилась по любимому пляжу в курортном городе Буде, что воссоздали его точную копию в гостиной. Кит Уэтли (Keith Wheatley) и его жена Лиз (Liz) засыпали пол камнями, постелили полотенца и надели купальники.
Другой британец Стюарт Барретт (Stuart Barrett), который лишился серфинга из-за пандемии, сымитировала отпуск на океане, вскочив на стол на серферской доске и включив на телевизоре заставку с волной. Барретт также подключил к игре своих детей — его сын изображал акулу, а дочь притворилась загорающей на пляже.
Еще одна пара из Парижа, которая из-за коронавируса не попала в Мексику, устроила дома фотосессию на фоне фейковых достопримечательностей. Они оборудовали комнату светом, установили штатив и позировали перед камерой на фоне сменяющихся на экране заставок.
Ранее в марте супруги из Австралии не смогли отправиться в круизные путешествия из-за коронавируса и сымитировали их у себя дома. 74-летние Норма (Norma) и Дэйв (Dave) забронировали десятидневный круиз по островам Тихого океана, чтобы отпраздновать 53-ю годовщину свадьбы. Однако из-за пандемии вируса их планы сорвались. Тогда муж и жена из Мельбурна оборудовали свою гостиную так, будто они в отпуске. Австралийцы надели халаты, расположились в шезлонгах и включили на телевизоре заставку с изображением моря.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
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Источник: Всемирная организация здравоохранения