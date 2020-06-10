США предрекли «культурные чистки» после отказа от «Унесенных ветром»

Американские интернет-пользователи возмутились отказом стримингового сервиса HBO Max показывать классический фильм «Унесенные ветром» из-за спорных моментов, связанных с расовыми вопросами. В Twitter они предрекли США «культурные чистки».

«"Унесенные ветром" — только начало. Сжигание книг и культурные чистки левых начались», — заявила журналистка Эриелл Дэвидсон. Ее твит набрал более трех тысяч лайков и более тысячи ретвитов.

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Писательница Кристина Соммерс процитировала фрагмент из романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» про манипуляции историей человечества. Ее пост собрал почти девять тысяч лайков и более четырех тысяч репостов.

Режиссер Робби Старбак напомнил, что актриса Хэтти Макдэниел стала первой чернокожей актрисой, удостоенной премии «Оскар» за роль в «Унесенных ветром».

Критики также призвали к бойкоту платформы.

Некоторые темнокожие пользователи Twitter также раскритиковали решение стримингового сервиса. «Никто не просил вас избавляться от "Унесенных ветром"! Мы просили прекратить вас лгать о том, будто "черные не востребованы за океаном и "черные не любят научную фантастику"», — написала Шерил Линн Итон, добавив, что Голливуд может удалить старые расистские фильмы, но при этом продолжает ущемлять темнокожих в профессиональных возможностях.

Ранее 10 июня сообщалось, что HBO Max убрал с платформы фильм «Унесенные ветром» из-за спорных моментов, связанных с расовыми вопросами, на фоне протестов из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда в результате задержания полицейскими.

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