Стриминговые сервисы избавились от прародителя «Нашей Russia» из-за расизма

Британские стриминговые сервисы Netflix UK, BBC iPlayer и BritBox отказались от трансляции сериала «Ваша Бриташа» (Little BRITAIN), прародителя российского скетч-шоу «Наша Russia». От него избавились из-за расистских шуток, пишет The Independent.

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Представитель компании «Би-би-си» объяснил произошедшее тем, что «времена изменились».

Отмечается, что шоу неоднократно критиковалось за высмеивание образов темнокожих и азиатов, также его уличали в трансфобии и шутках об инвалидах.

«Ваша Бриташа» — юмористическое скетч-шоу, выходившее с 2003-го по 2006 год. Оно легло в основу сериала «Наша Russia».

Ранее сообщалось, что американский стриминговый сервис HBO Max убрал с платформы фильм «Унесенные ветром» из-за спорных моментов, связанных с расовыми вопросами, на фоне протестов из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда в результате задержания полицейскими. После этого критики предрекли США начало «культурных чисток».

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