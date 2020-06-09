Задержание афроамериканца со смертельным исходом попало на видео для ТВ-шоу

Видео: .dailymail.co.uk

В американском штате Техас чернокожий мужчина скончался в результате жесткого задержания полицией, при этом произошедшее попало на видео в рамках съемок ТВ-шоу о жизни и работе правоохранителей. Внимание на ролик обратило Daily Mail.

Как отмечает издание, инцидент произошел в марте 2019 года. Тогда 40-летний отец двоих детей Хавьер Эмблер II (Javier Ambler II) возвращался на своем автомобиле домой ночью после игры в покер с друзьями. При этом он двигался по населенному пункту с включенным дальним светом фар, что запрещено правилами. В это время Эмблера заметил патрулирующий данный участок полицейский Джей Джей Джонсон (J.J. Johnson), который принимал участие в съемках шоу Live PD, посвященном работе сотрудников правоохранительных органов, и устремился в погоню за ним.

Джонсон преследовал Эмблера в течение 22 минут, после чего тот остановился. По требованию полицейского мужчина вышел из машины, однако не сразу опустился на землю, как приказывал правоохранитель, за что получил удар электрошокером. После этого Эмблер упал на одно колено и попытался встать — тогда Джонсон снова применил электрошокер. Затем в кадре появился напарник полицейского, и афроамеркианец получил еще один удар электрошокером — при этом, кто именно применил его на этот раз, сам Джонсон или его помощник, не видно.

После этого на Эмблера попытались надеть наручники, однако он начал жаловаться, что не может дышать, и заявил, что у него хроническая сердечная недостаточность. Мужчина несколько раз попросил полицейских о помощи, однако те в четвертый раз применили электрошокер. В результате Эмблер потерял сознание, и его заковали в наручники. При этом правоохранители не сразу заметили, что он не подает признаков жизни и что у него нет пульса. Обнаружив это, полицейские вызвали на место врачей, которые через 50 минут констатировали его смерть.

По результатам вскрытия было установлено, что Эмблер был убит. Из заключения следовало, что мужчина скончался в результате насильственных действий на фоне хронической сердечной недостаточности и гипертонической болезни, а также патологического ожирения. При этом внутреннее расследование в полицейском департаменте, где работал Джонсон, показало, что правоохранители не нарушали политику подразделения по применению силы. Кроме того, местный шериф долгое время не давал разрешение на публикацию видеозаписи, на которой было запечатлено задержание Эмблера.

В итоге расследованием дела занялся окружной прокурор вместе со специальным следственным подразделением полицейского управления города Остин, штат Техас. При этом шериф округа, где был убит Эмблер, продолжил свое сотрудничество с телешоу. Родители погибшего уже обратились к нему с просьбой пересмотреть политику департамента.

В США в настоящее время проходят массовые протесты, которые начались после смерти другого афроамериканца Джорджа Флойда, умершего через несколько часов после ареста с применением силы. Акции сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию.

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