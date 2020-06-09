В США шеф полиции города отдала пост афроамериканцу после протестов

Глава полиции американского города Портленд, штат Орегон, Джами Реш ушла в отставку на фоне протестов, начавшихся после смерти чернокожего американца. Об этом она написала в Twitter-аккаунте.

«Полиция Портленда должна быть лидером в переменах. Они начитаются с веры. Эта перемена в руководстве идет от моего сердца», — сообщила шеф полиции.

Ее пост займет афроамериканец Чак Ловелл. «Он посвятил своей службе всю жизнь. Я на 100 процентов уверена в нем и в его руководстве», — добавила Реш. Она добавила, что Ловелл — «самая подходящая фигура в этот самый момент». По ее словам, полицейский «никогда не хотел этого, но был предназначен для этой должности».

Как сообщает издание The Oregonin, 46-летний американец поступил на службу в полицию Портленда в 2002 году. Он станет четвертым чернокожим американцем, возглавившим городскую полицию, в которой работает почти 1000 правоохранителей.

Отмечается, что Реш критиковали за слабое реагирование на беспорядки в городе.

Массовые протесты начались в Миннеаполисе и ряде других городов США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер через несколько часов после ареста с применением силы. Акции сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию. Американские власти заявили, что любые стычки с полицейскими и угрозы силовикам будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!