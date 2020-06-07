Стало известно о насилии полицейских над темнокожей женщиной в США

Адвокат семьи охранника Джорджа Флойда, погибшего в результате действий полицейских в США, сообщил о новом случае применения насилия к темнокожим. Об этом сообщает Chicago Tribune.

Бенджамин Крамп разместил в Twitter видеозапись инцидента в Чикаго, на которой видно, как полицейские вытащили чернокожую женщину из автомобиля за волосы, а затем прижали ей коленом шею. «Это позор», — прокомментировал юрист.

Как отмечает газета, видео было снято несколько дней назад во время протестов после смерти Флойда. Девушка на записи — 25-летняя жительница Чикаго Мия Райт. В тот день она отправилась с семьей в торговый центр, но он оказался закрыт. Полицейские заподозрили Райт в грабеже, окружили ее автомобиль на парковке, стали бить дубинками стекла, а затем вытащили хозяйку за волосы.

Материалы по теме И вспыхнет пламя После гибели чернокожего США охватили беспорядки и погромы. Почему в этом винят Россию?

Задержанная рассказала, что хотела выйти из машины с поднятыми руками, однако офицер повалил ее на землю и наступил коленом на шею. «Я думала о Джордже Флойде, это могла быть подобная ситуация. Я больше не чувствую себя спокойно, не могу спать», — сказала Мия Райт.

После этого, сообщает газета, двух полицейских освободили от полномочий, а девушку обвинили в нарушении общественного порядка. В офисе окружного прокурора проводят проверку по факту случившегося.

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Полицейские уложили его на асфальт, после чего один из них надавил задержанному коленом на шею. Вскоре арестованный скончался от асфиксии.

В некоторых случаях демонстрации сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. За время протестов погибли по меньшей мере 11 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



