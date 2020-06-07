Президент США Дональд Трамп удивился небольшому числу протестующих в Вашингтоне. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Глава государства отметил, что толпа демонстрантов намного меньше, чем ожидалось. Он поблагодарил Национальную гвардию, Секретную службу и полицию города за отличную работу.

В то же время американский лидер заявил, что телеканал CNN и СМИ, принадлежащие корпорации MSDNC (Comcast), прикладывают все усилия, чтобы спровоцировать протестующих. Однако, к радости президента, у них небольшая аудитория.

Ранее Трамп выразил надежду, что погибший в результате ареста полицейскими темнокожий охранник Джордж Флойд «смотрит сверху» и радуется великому дню, когда в стране зафиксировано снижение безработицы. В мае уровень безработицы в стране снизился с 14,7 до 13,3 процента, несмотря на пандемию коронавируса.

Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина. Полицейские уложили его на асфальт, один из них надавил задержанному коленом на шею. Вскоре арестованный скончался от удушения. После этого десятки городов США охватили акции протеста.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



