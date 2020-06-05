Трамп назвал снижение безработицы в США великим днем для убитого полицией Флойда

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что погибший в результате ареста полицейскими темнокожий охранник Джордж Флойд «смотрит сверху» и радуется великому дню, когда в стране зафиксировано снижение безработицы. Об этом сообщает Independent.

«Надеюсь, Джордж смотрит прямо сейчас и говорит: "Это прекрасная вещь, которая происходит для нашей страны". Это великий день для него, это великий день для всех», — высказался Трамп, назвав этот день отличным на фоне снижения в мае уровня безработицы в стране с 14,7 до 13,3 процента, несмотря на пандемию коронавируса.

На вопрос одного из журналистов, как уровень безработицы среди чернокожих американцев можно считать «победой», если он продолжает расти, президент сказал: «Вы нечто!».

Ранее 5 июня агентство Bloomberg предрекло США долгий период безработицы, несмотря на частичное открытие экономики и постепенное снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Издание проанализировало данные государственных служб занятости о количестве поданных заявок на пособия по безработице. За последнюю неделю, закончившуюся 30 мая, их общее число выросло на 1,8 миллиона человек — по сравнению с 2,1 миллиона неделей ранее.

Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина. Полицейские уложили его на асфальт, один из них надавил задержанному коленом на шею. Вскоре арестованный скончался от удушения. После этого десятки городов США охватили акции протеста.

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