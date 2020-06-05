Трамп призвал поощрить американских полицейских

Президент США Дональд Трамп призвал поощрить полицейских, увеличив финансирование правоохранительных органов страны. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Новая тема радикальных левых демократов — сократить финансирование полиции. Помните об этом, когда вы не хотите, чтобы совершались преступления, особенно в отношении вас и вашей семьи. Вот куда тянут социалисты Сонного Джо [Джо Байдена]. Я же — полная противоположность, больше денежных средств правоохранительным органам!» — написал глава Белого дома.

Трамп также прокомментировал статью Politico, в которой отмечается, что наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США Байден теряет доверие со стороны правоохранительных органов: «Его помощники хотят, чтобы он сократил финансирование полиции. Я хочу больше денег для правоохранительных органов!»

Ранее в июне журналисты издания написали, что Байден может лишиться поддержки полиции из-за своих призывов к проведению национальных полицейских реформ. По их мнению, на фоне общенациональных протестов и массовых беспорядков такие заявления кандидата от демократов вызывают ощущение недостаточной солидарности с правоохранительными органами, в результате чего многие, кто некогда поддерживал Байдена, останутся разочарованы тем, что они стали частью политической игры своего бывшего союзника.

Оба кандидата на грядущих президентских выборах в США выбрали разные подходы к вопросу урегулирования разгоревшихся в стране протестов. Трамп выступил с призывом восстановить закон и порядок, угрожая военными действиями, тогда как Байден, бывший «своим парнем» для полицейских, теперь сосредоточился на необходимости реформ в условиях глубоко укоренившихся расовых диспропорций, все еще преследующих нацию.

В десятках городов США разгорелись акции протеста против полицейского произвола из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, который пострадал в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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