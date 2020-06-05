В США анонсировали новый марш на Вашингтон

Правозащитник и священник-протестант Эл Шарптон анонсировал организацию нового марша на Вашингтон — по примеру знаменитой акции, организованной Мартином Лютером Кингом — младшим в 1963 году. Об этом сообщает USA Today.

Шарптон объявил о грядущей акции во время своей проповеди 4 июня. «Мы должны вернуться в Вашингтон и постоять за свои права — черные, белые, латиноамериканцы, арабы, — встать в тени Линкольна и сказать им, что пора кончать со всем этим», — приводит издание его слова.

«Мы возвращаемся в Вашингтон, Мартин», — обратился он к Мартину Лютеру Кингу Третьему, сыну знаменитого правозащитника, который во время исторического марша произнес свою знаменитую речь, озаглавленную «У меня есть мечта».

Марш запланирован на 28 августа — в 57-ю годовщину того выступления. Также в этот день президент США Дональд Трамп, предположительно, подтвердит, что будет выдвигаться на выборы как кандидат от Республиканской партии. В анонсе демонстрации Шарптон не затронул главу США напрямую, но раскритиковал его лозунг «Сделаем Америку снова великой».

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

Мирная акция протеста 28 августа 1963 года в Вашингтоне считается одной из важнейших вех американского правозащитного движения. Тогда протестовать против неравенства вышли, по разным оценкам, от 200 до 300 тысяч человек, более 80 процентов из них составляли чернокожие.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!